طرح اعطای وام ارزی به دانشجویان ایرانی خارج کشور در رشته های کلیدی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرتضی زرینه زاد امروز در نشست خبری مدیران حوزه دانشجویی وزارت علوم با بیان این خبر افزود: در خصوص دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور در کمیسیون فرهنگی دولت طرحی داریم به این ترتیب که در رشته های کلیدی مورد نیاز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور وام ارزی در قالب قسمتی از هزینه های تحصیل شان اعطا شود. رئیس صندوق رفاه دانشجویان ابراز امیدواری کرد که این طرح مورد تایید دولت نیز قرار گیرد.



رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان اینکه واگذاری خدمات رفاهی به بخش غیردولتی نیز به طور جدی دنبال می شود، گفت: واگذاری به بخش غیر دولتی برای این است که بتوانیم بر کیفیت خدمات نظارت بهتری داشته باشیم. زمانی که بخش دولتی خدمات دهنده است مشغله های متعدد اجازه نمی دهد که به آن اندازه ای که به وسعت ارائه خدمات می پردازد بر کیفیتش نیز نگاه داشته باشد.

وی اضافه کرد: صندوق رفاه دانشجویان متکفل تامین حداقل معیشت دانشجو برای فراغت ذهنی و تحصیل و موفقیت است که در این راستا بحث های بیمه دانشجویی، کار دانشجویی، خوابگاه، تغذیه، ایاب و ذهاب و وام های 16 گانه پیگیری می شود.

طرح ویژه وزارت علوم برای بهبود کیفیت غذای دانشجویی

زرینه زاد در خصوص واگذاری ارائه خدمات دانشجویی به بخش غیر دولتی به طرح هایی نظیر برون سپاری خوابگاه، ایجاد تعاونی خوابگاه داران و نظام دهی و توسعه خوابگاه های خودگردان اشاره کرد و گفت: پروژه خوبی برای سلف سرویس ها اجرا می شود که طی آن تا شهریور ماه برآورد دقیقی از رقم واقعی هزینه غذا به دست می آید و بر طبق سیاست وزارت علوم یا به صورت پرداخت رایانه مستقیم نقدی به دانشجو و یا به صورت قرار گرفتن این مبلغ در اختیار بخش خصوصی برای ارائه غذا با کیفیت بالاتر اقدام خواهد شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در پاسخ به خبرنگار مهر در این خصوص که آیا پرداخت یارانه مستقیم نقدی غذا به دانشجویان به معنای احتمال برچیده شدن سلف سرویس های دانشگاه ها خواهد بود، گفت: برخی از معاونان دانشجویی دانشگاه ها از این بحث استقبال می کنند اما غلبه نظرها با ارائه غذا است.

وی با بیان اقدام صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام های دانشجویی گفت: اقدامی صورت می گیرد تا دانشجو از ابتدا تا انتها یعنی از دریافت وام تا پرداخت اقساط با بانک مواجه شود و از اتلاف وقت دانشجو جلوگیری شود.

طرح لیزینگ برای تامین تجهیزات آموزشی تخصصی فردی

مرتضی زرینه زاد از اعطای تجهیزات آموزشی تخصصی فردی به دانشجویان خبر داد و گفت: این طرح را با استفاده از منابع بخش خصوصی به صورت لیزینگ دنبال می کنیم البته دانشجویان باید فرصت دهند تا نتیجه های بررسی پس از مطالعه کلیه ابعاد این طرح اعلام شود.

وی در این خصوص گفت : در شروع پیگیری طرح اعطای تجهیزات آموزشی تخصصی فردی از بحث لب تاب شروع کردیم اما این طرح به اعطای لب تاب به دانشجویان محدود نخواهد شد و پیگیر هستیم تا کلیه اقلام لازم برای ارتقای کیفیت آموزشی دانشجو در اختیارش قرار گیرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از طرح حمایت معنوی دانشجویان مبتکر و مکتشف در صندوق رفاه خبر داد و گفت: دانشجویانی که ایده دارند از انجمنهای مربوطه به کاربر نهایی وصل می شوند تا ایده هایشان به تولید برسد که این هم برای آنها بهره مادی داشته و هم تشویقی برای ادامه فعالیت هایشان است.

طرح ایجاد ارتباط دانشجویان مهندسی و علوم پایه با صنعت

وی همچنین به طرحی در صندوق رفاه دانشجویان جهت ارتباط دانشجویان مهندسی و علوم پایه با صنعت خبر داد و گفت: به دنبال ارتباط دانشجویان رشته های مهندسی و علوم پایه در سال های آخر تحصیل با صنعت هستیم که طی آن هم صنعت را از دیدگاه ها و خلاقیت های این دانشجویان آگاه و هم دانشجویان را با محیط صنعت آشنا کنیم.