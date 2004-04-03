" تلكس اينترنتي مهر " جهت استفاده سريع مطبوعات كشور راه اندازي شد

بدين ترتيب تمام اخبار، گزارشها و تحليل هاي توليد شده در خبرگزاري مهراز اين پس علاوه بر صفحه اصلي به نشاني www.mehrnews.com بر روي " تلكس اينترنتي مهر" نيز به آدرس www.mehrnews.ir در اختيار همه رسانه ها، مطبوعات وخبرنگاران گرامي قرار دارد .

سردبيران محترم جرايد مي توانند از اين پس با استفاده از اين تلكس خبري اينترنتي كه لينك آن در سمت راست صفحه اصلي هم قرار داده شده است، در سريعترين زمان از توليدات خبرگزاري مهر استفاده نمايند .

لازم به ذكر است كه خبرگزاري مهر هم اكنون به سه زبان فارسي ، انگليسي و عربي در بخش هاي سياسي ، اجتماعي ، بين الملل ، فرهنگي و هنري ، اقتصادي و ورزشي ، به توليد خبر، تحليل، نقد وگزارشهاي خبري مي پردازد.