  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

بدون شک برنده نهایی ما هستیم؛

تاجرنیا: جنگ باعث انسجام مردم ایران شد/ دشمن ماهیت خود را نشان داد

سرپرست مدیرعاملی استقلال گفت: جنگ موجب انسجام ملی شد و دشمن با حمله به اماکن ورزشی و خانه‌های مردم نشان داد ادعاهایش درباره اهداف نظامی نادرست است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: مردم اکنون یک ماه است که در خیابان‌ها حضور فعال دارند. جامعه هواداری استقلال هم هر شب در یک میدان حضور داشته است. ما نشان دادیم وقتی کشورمان مورد تجاوز قرار می‌گیرد، فارغ از هر عقیده، مذهب و گروه‌های اجتماعی، همه در کنار هم هستیم تا از تمامیت ارضی خود دفاع کنیم و در کنار هم دشمن را به زانو درآوریم.

تاجرنیا گفت: بدون شک برنده نهایی این جنگ جمهوری اسلامی ایران است. همین که جنگ باعث انسجام مردم شده، نشان می‌دهد که پیروز هستیم. خوشبختانه در جبهه‌های نبرد اخبار خوبی داریم. امیدواریم با حمایت مردم و رزمندگان، سرانجام این جنگ به سود ایران باشد.

وی در مورد حمله دشمن به زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی عنوان کرد: متاسفانه برخی افراد ساده‌دل هستند که فکر می‌کنند دشمن خارجی به ایران کمک می‌کند. اتفاقات این جنگ نشان داد همه این‌ها خیال باطل است. علی‌رغم شعارهایی که می‌دادند مبنی بر اینکه مراکز نظامی هدف هستند، اما همه دیدند که اماکن ورزشی، تاریخی، فرهنگی، مدارس و حتی خانه‌های مردم مورد حمله قرار گرفتند و این موضوع ماهیت دشمن را نشان داد.

کد مطلب 6786233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها