  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۹:۴۴

روزشمار تاریخ جهان/

ترور رئیس جمهور فرانسه/اعلام جمهوری یونان

ترور رئیس جمهور فرانسه/اعلام جمهوری یونان

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : امروز هفتم می 2008 میلادی است. عناوین مهمترین تحولات جهان در این تاریخ در سالهای گذشته به شرح ذیل است.

جهان در هفتم می:

- 1915: غواص آلمانی کشتی انگلیسی موسوم به لوزیتانیا را غرق کرد. این کشتی که از نیویورک به سمت لیورپول در حرکت بود؛ منجر به مفقود شدن هزار و 198 نفر شد.

- 1932: ترور "پل دومیه" رئیس جمهور فرانسه به ضرب گلوله "پل گورگلف" پزشک روسی وابسته به جنبش اپوزیسیون کمونیسم

- 1941: اعلام جمهوری یونان

- 1993: سازمان ملل متحد، پایتخت بوسنی(سارایوو) و شش منطقه دیگر را که صربها به محاصره خود درآورده اند؛ جزء مناطق امن برای مسلمانان اعلام کرد.

- 2005: سه انفجار پیاپی در رانگون(پایتخت میانمار) منجر به کشته شدن 23 نفر شد.

کد مطلب 678624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها