ترور رئیس جمهور فرانسه/اعلام جمهوری یونان

جهان در هفتم می:

- 1915: غواص آلمانی کشتی انگلیسی موسوم به لوزیتانیا را غرق کرد. این کشتی که از نیویورک به سمت لیورپول در حرکت بود؛ منجر به مفقود شدن هزار و 198 نفر شد.

- 1932: ترور "پل دومیه" رئیس جمهور فرانسه به ضرب گلوله "پل گورگلف" پزشک روسی وابسته به جنبش اپوزیسیون کمونیسم

- 1941: اعلام جمهوری یونان

- 1993: سازمان ملل متحد، پایتخت بوسنی(سارایوو) و شش منطقه دیگر را که صربها به محاصره خود درآورده اند؛ جزء مناطق امن برای مسلمانان اعلام کرد.

- 2005: سه انفجار پیاپی در رانگون(پایتخت میانمار) منجر به کشته شدن 23 نفر شد.