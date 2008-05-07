برخورد با احتکار کنندگان برنج / اعلام تخلفات از طریق تلفن124

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای خطاب به کلیه انبارداران، بنکداران و توزیع کنندگان برنج در سراسر کشور اعلام کرد: از آنجا که برابر گزارشهای مردمی ، برخی از افراد سود جو با استفاده از فضای حاکم بر بازار برنج، اقدام به انجام تخلفات از جمله نگهداری و کاهش عرضه را نموده اند؛ لذا بدینوسیله اعلام می گردد، به بازرسان این سازمان و سازمان های بازرگانی استانها ابلاغ گردیده نسبت به افزایش بازرسی از انبارها و عمده فروشی ها اقدام کنند.

همچنین با توجه به برخی شکایات واصله مبنی بر اختلاط برنجهای نامرغوب و فروش آن به عنوان برنج مرغوب از مصرف کنندگان، تقاضا می شود ضمن دقت در هنگام خرید در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طریق تلفن 124 ستادی های خبری جهت برخورد قانونی با متخلفین اعلام کنند.