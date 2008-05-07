* خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: اگرچه در ابتدای امر ارتباط چندانی میان صنعت نشر و صنعت بیمه به نظر نمی رسد اما بیمه به عنوان یک حامی و پوشش دهنده تمام صنایع و سرمایه ها قطعا می تواند نقش موثری در حمایت از هر صنعت رو به رشد یا رو به زوالی داشته باشد. آیا در ایران بیمه ای برای صنعت نشر وجود دارد؟

- محسن شیخ پور: در دنیا انواع بیمه ها به مردم و متقاضیان فروخته می شود. در زمینه نشر و نویسندگی هم انواع بیمه ها صادر می شود اما متاسفانه ما در ایران در این خصوص بیمه نامه ای نداریم، همان طور که در بسیاری از زمینه های دیگر بیمه نداریم.

* علت این نقصان در کجاست؟

- هر چه پیشرفت بیشتری در یک صنعت صورت بگیرد مسلما نیاز بیشتری به وجود بیمه احساس می شود و طبعا بیمه، آن بخش را پوشش می دهد. نشر و نویسندگی در کشور ما صنعتی نظام مند نیست بنابراین بیمه نامه ای هم در این زمینه تعریف نشده است.

* با توجه به ضعف صنعت نشر در کشورمان، گمان نمی کنید که پوشش بیمه می تواند کمک شایانی به آن داشته باشد؟

- فکر می کنم کم کم وقت آن رسیده است که در این زمینه هم بیمه نامه ای تعریف کنیم که حتما مورد استقبال هم قرار خواهد گرفت. مثلا در دنیا بیمه ای هست با عنوان بیمه مالکیت معنوی. این بیمه معمولا برای حمایت از آثار نویسندگان و نقاشان و هنرمندانی از این دست تعریف شده است. به عنوان مثال نویسنده ای اثر خودش را در مقابل سرقتهای ادبی بیمه می کند یا یک نقاش تابلوی نفیس نقاشی اش را تا سقف دلخواه بیمه می کند تا در صورت تخریب و نابودی اثر، بیمه پاسخگوی خسارتها باشد. اما به این نکته توجه کنید که اصل اول در بیمه، اصل حسن نیت است. این بدان معناست که بیمه گر و بیمه گذار طبق یک اعتماد کامل دو طرفه قراردادی منعقد می کنند. متاسفانه در کشور ما برخی افراد از بیمه نامه ها سوء استفاده می کنند که این مسئله اصل حسن نیت را خدشه دار می کند. در چنین فضایی نمی توان روی بیمه هایی مثل بیمه مالکیت معنوی که ذکر شد، سرمایه گذاری کرد. باید به خاطر داشته باشیم که بیمه یک منفعت همه سویه است. بیمه یگانه صنعتی است که هم مردم، هم بیمه گذار و هم دولت از آن سود می برند. امیدوارم هر چه زودتر شاهد شناخت و رشد بهتر بیمه در کشورمان باشیم.