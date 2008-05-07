حجت الاسلام علی دارابی مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 44 باب دبیرستان تحت عنوان "دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا" در سطح کشور فعال هستند که از این تعداد 22 باب دخترانه و 22 باب نیز پسرانه هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال 87 با عنایت الطاف الهی و جذب اعتبارات لازم قرار است 15 باب دیگر به این تعداد مدارس اضافه شود، یادآور شد: اگر استانی فاقد دبیرستان دخترانه باشد، دبیرستانی دخترانه و اگر فاقد دبیرستان پسرانه باشد، دبیرستان پسرانه در آن راه اندازی خواهد شد در واقع مدارس بر حسب نیاز منطقه فعال می شوند .

حجت الاسلام دارابی با تأکید بر اینکه 23 استان کشور از نعمت این مدارس بهره مند هستند، افزود: با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش قبل از سال تحصیلی از مدارس جدید در دیگر استانها بهره برداری کنیم.

مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا با اشاره به اینکه اینکه سال گذشته نخستین گروه از مراکز پیش دانشگاهی صدرا فارغ التحصیل شدند که تعداد آنها 120 نفر بوده است، تصریح کرد: مدارکی که به فارغ التحصلان علوم و معارف اسلامی صدرا اعطا می شود مانند سایر رشته های رسمی آموزش و پرورش است.

وی با تأکید بر اینکه با کمک وزارت آموزش و پرورش از پتانسیلهای استانها استفاده، استعدادهای مختلف را هدایت کرده و در یک مجموعه قرار می دهیم، افزود: ما در گذشته پیشنهاد دادیم مدارس صدرا زیر نظر یک مجموعه ساماندهی شوند و رایزنیهای لازم نیز صورت گرفته است، اما برای ایجاد یک مجموعه مقدماتی نیاز است که نظرات موافق و مخالف درباره آن وجود دارد که برای اتفاق نظر به زمان نیاز داریم .

دوم آبان ماه 1381 مطابق با مجوز شورای عالی آموزش و پرورش با تأسیس مدارس علوم اسلامی صدرا توسط سازمان تبلیغات اسلامی موافقت شد و این مدارس ، دانش آموزان داوطلب را پس از پایان دوره راهنمایی ثبت نام می کنند .