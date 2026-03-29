به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران ناشی از جنگ، با بیان اینکه شرایط پیش‌رو نیازمند آمادگی دائمی و برنامه‌ریزی دقیق است، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی پیش‌دستانه، خود را برای مواجهه با سناریوهای مختلف آماده کنند.

وی با تأکید بر نقش کمیته‌ها و قرارگاه‌های تخصصی در مدیریت شرایط، افزود: صرف برنامه‌ریزی کافی نیست و لازم است هر مجموعه با اجرای مانورهای عملیاتی، سطح آمادگی خود را در میدان عمل ارزیابی و تقویت کند.

استاندار خراسان جنوبی مستندسازی اقدامات را یکی از الزامات مهم در این مسیر دانست و گفت: ارائه گزارش‌های مستند به همراه مستندات تصویری می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌ها کمک کند.

هاشمی با اشاره به نقش قرارگاه اقتصادی در شرایط خاص، تصریح کرد: تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، نظارت مستمر بر بازار و جلوگیری از بروز نوسانات، از اولویت‌های این قرارگاه به شمار می‌رود.

وی همچنین بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و ذخایر راهبردی تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای صیانت از این ظرفیت‌ها ضروری است و باید به‌صورت جدی دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ثبات امنیتی استان، مدیریت مرزها را از موضوعات مهم برشمرد و گفت: لازم است از هرگونه هم‌پوشانی و موازی‌کاری در مأموریت‌ها جلوگیری شده و هماهنگی‌ها به‌صورت منسجم دنبال شود.

وی اجرای طرح مدیریت محله‌محور را گامی در جهت افزایش کارآمدی مدیریت شهری دانست و افزود: تقسیم‌بندی شهرها به نواحی و محلات، با همکاری نهادهای مختلف، می‌تواند در شرایط خاص به تصمیم‌گیری سریع‌تر و هدفمندتر کمک کند.

هاشمی در ادامه به آمار نگران‌کننده تصادفات اخیر اشاره کرد و گفت: تلفات جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای روستایی نیازمند توجه جدی دهیاران و مسئولان محلی است تا با اقدامات پیشگیرانه، از تکرار این حوادث جلوگیری شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اسکان رایگان مهمانان غیربومی خبر داد و تأکید کرد: فراهم‌سازی شرایط مناسب برای پذیرایی از مسافران باید با نگاه حمایتی و در جهت افزایش رضایتمندی دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی مردم، حضور میدانی مدیران را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مؤثر، بهترین پاسخ به اعتماد و همراهی مردم است.