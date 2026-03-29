۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

تأکید بر تقویت تاب‌آوری استان؛ مانورهای بحران در دستور کار دستگاه‌ها

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با اشاره به لزوم ارتقای آمادگی عملیاتی دستگاه‌ها، بر اجرای مانورهای تخصصی، انسجام مدیریتی و تقویت تاب‌آوری در برابر بحران‌های احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران ناشی از جنگ، با بیان اینکه شرایط پیش‌رو نیازمند آمادگی دائمی و برنامه‌ریزی دقیق است، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی پیش‌دستانه، خود را برای مواجهه با سناریوهای مختلف آماده کنند.

وی با تأکید بر نقش کمیته‌ها و قرارگاه‌های تخصصی در مدیریت شرایط، افزود: صرف برنامه‌ریزی کافی نیست و لازم است هر مجموعه با اجرای مانورهای عملیاتی، سطح آمادگی خود را در میدان عمل ارزیابی و تقویت کند.

استاندار خراسان جنوبی مستندسازی اقدامات را یکی از الزامات مهم در این مسیر دانست و گفت: ارائه گزارش‌های مستند به همراه مستندات تصویری می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌ها کمک کند.

هاشمی با اشاره به نقش قرارگاه اقتصادی در شرایط خاص، تصریح کرد: تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، نظارت مستمر بر بازار و جلوگیری از بروز نوسانات، از اولویت‌های این قرارگاه به شمار می‌رود.

وی همچنین بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و ذخایر راهبردی تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای صیانت از این ظرفیت‌ها ضروری است و باید به‌صورت جدی دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ثبات امنیتی استان، مدیریت مرزها را از موضوعات مهم برشمرد و گفت: لازم است از هرگونه هم‌پوشانی و موازی‌کاری در مأموریت‌ها جلوگیری شده و هماهنگی‌ها به‌صورت منسجم دنبال شود.

وی اجرای طرح مدیریت محله‌محور را گامی در جهت افزایش کارآمدی مدیریت شهری دانست و افزود: تقسیم‌بندی شهرها به نواحی و محلات، با همکاری نهادهای مختلف، می‌تواند در شرایط خاص به تصمیم‌گیری سریع‌تر و هدفمندتر کمک کند.

هاشمی در ادامه به آمار نگران‌کننده تصادفات اخیر اشاره کرد و گفت: تلفات جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای روستایی نیازمند توجه جدی دهیاران و مسئولان محلی است تا با اقدامات پیشگیرانه، از تکرار این حوادث جلوگیری شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اسکان رایگان مهمانان غیربومی خبر داد و تأکید کرد: فراهم‌سازی شرایط مناسب برای پذیرایی از مسافران باید با نگاه حمایتی و در جهت افزایش رضایتمندی دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی مردم، حضور میدانی مدیران را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مؤثر، بهترین پاسخ به اعتماد و همراهی مردم است.

