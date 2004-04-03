سوخت نيروگاه بوشهر نيمه اول امسال به ايران تحويل داده مي شود

ناصر شريفلو درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، افزود : مسائل مالي تاثير چنداني در اين تاخير نداشته است.

وي تاكيد كرد : روسيه سوخت نيروگاه بوشهر را نيمه اول امسال به ايران تحويل خواهد داد .



دكتر شريفلو همچنين تصريح كرد : هيچ مشكلي در روند تكميل نيروگاه بوشهر وجود ندارد و روسيه در اين زمينه همچنان همكاري فعال دارد .



وي افزود : برخورد پروژه با نقاط سخت و بحراني، در پروژه هاي بزرگ طبيعي است ولي با اين وجود درحال حاضر هيچ خلل يا اشكالي كه سبب تاخير در تحويل نيروگاه بوشهر به ايران شود، وجود ندارد.



مجري طرح نيروگاه اتمي بوشهر با بيان اينكه اين نيروگاه در اوايل سال 85 راه اندازي خواهد شد، تاكيد كرد: تمامي تجهيزات مورد نياز اين نيروگاه را روسيه تامين مي كند و بر اين اساس هيچ تحريم بين المللي در تكميل اين نيروگاه تاثير ندارد.