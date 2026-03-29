به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی لرستان، اظهار داشت: باوجود محدودیت‌های اعتباری، هیچ پروژه عمرانی در استان متوقف نشده و اجرای آن‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

وی به وضعیت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی استان اشاره کرد و گفت: باوجود محدودیت‌های اعتباری و کمبود تخصیص‌ها، تلاش شده است روند اجرای پروژه‌های عمرانی در استان متوقف نشود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: اجرای پروژه‌ها به‌صورت عادلانه و متوازن در تمام شهرستان‌ها توزیع شده و نمایندگان و مدیران اجرایی نقش مؤثری در پیشبرد آن‌ها داشته‌اند.

مجیدی، تصریح کرد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان لرستان با چالش‌هایی همراه بوده؛ اما جلسات و پیگیری‌های متعددی برای رفع موانع آن انجام شده است تا در زمان مناسب به بهره‌برداری برسند.

وی گفت: ترمیم و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و پرداخت هزینه تعمیرات جزئی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از اولویت‌های اصلی استان است و در کنار آن تمهیدات لازم برای مدیریت و تأمین آب شرب و پایداری شبکه‌های زیر ساختی در نظر گرفته شده است.