فرماندار بوشهر: حضور مردم در صحنه اقتدار آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری یکشنبه شب در اجتماع مردم بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای والامقام جنگ رمضان، اظهار کرد: حضور آگاهانه و به‌موقع مردم در میادین و صحنه‌ها، محکم‌ترین سنگر در برابر توطئه‌های رژیم جنایتکار صهیونیستی و آمریکاست.

وی با اشاره به اقتدار سرزمین ایران، خاطرنشان کرد: امروز اتحاد میان مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سطحی از بازدارندگی رسیده که دشمنان را به یأس و ناامیدی کشانده است.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: دشمنان این سرزمین می‌دانند که تعرض به این سرزمین، با پاسخ‌های قاطع یکپارچه و کوبنده از سوی ملتی متحد و نیروهای مسلحی مقتدر مواجه خواهد شد چنانکه تاکنون اینگونه بوده است.



وی در پایان افزود: بوشهر همواره در خط مقدم مقاومت بوده و ان شاءالله امروز نیز با تکیه بر سرمایه اجتماعی عظیم مردمی، گام‌های مستحکمی در رأستای شکست دشمنان جنایتکار برداشته می شود.