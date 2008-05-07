کشف حشره ای که برای صبحانه دایناسور می خورده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از دیرینه شناسان ناچارند با مقایسه فسیلهای ناقص و تخریب شده، استخوانهای کشاله ران شکسته شده و دندانهای بدون آرواره به بررسی تاریخ گذشته زمین و این جانوران ماقبل تاریخ بپردازند.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه "بریگام یانگ" که نتایج یافته های خود را در مجله Ichnos منتشر کرده اند علت این مسئله را دریافتند.

این محققان کشف کردند که علت بروز این آسیبها یک حشره قدیمی است که علاقه زیادی به جویدن استخوانهای دایناسورها دارد. این محققان با دقت بقایای فسیلی یک "کامپتوسائور" با قدمت 148 میلیون سال را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و کشف کردند که جراحات روی استخوانهای این گونه دایناسور قدیمی شبیه به جای گازگرفتن نوعی سوسک از خانواده Dermestid است.

گونه هایی از این سوسک که درحال حاضر زنده هستند از گوشت، پوست، کرک و شاخ حیوانات مرده تغذیه می کنند.

این دیرینه شناسان برای رسیدن به این نتایج با میکروسکوپ الکترونیکی این آثار گازگرفتگی را روی این فسیلها مورد بررسی قرار دادند و سپس آنها را با آثار گاز گرفتگی که گونه های متعدد حشرات دیگر امروزه روی منبع غذایی خود برجای می گذارند مقایسه کردند.

سرانجام نشان دادند حشره ای که استخوانهای این دایناسور را با ولع خورده است باید جد خانواده سوسکهای Dermestid کنونی باشد.

نتایج این کشف همچنین می تواند اطلاعات جدیدی در خصوص تاریخ تکامل این نوع سوسک به دیرینه شناسان عرضه کند.