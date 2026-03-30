به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با حضور در میدان امام خمینی (ره) شهر بوشهر، ضمن حضور در اجتماع مردمی هیات‌های مذهبی محلات شهر بوشهر، از موکب‌های مردمی مقاومت که در میدان برپا شده‌اند، بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی آنان قرار گرفت.

زارع در جریان این بازدید با تقدیر از این حرکت خودجوش مردمی اظهار داشت: مردم با حضور مستمر و بدون وقفه در میدان‌های شهرها و روستاها، محکم و استوار از جبهه مقاومت حمایت می‌کنند.

وی افزود: حضور مردم در اجتماعات شبانه در میادین شهرها و روستاها، ضمن خنثی کردن توطئه‌های دشمنان، موجب همبستگی و وحدت ملی می شود.

در پایان این بازدید، استاندار بوشهر در آیین عزاداری سی امین روز شهادت قائد امت حضور یافت.