هشدار نارنجی هواشناسی خراسان جنوبی؛ احتمال سیل و گرد و خاک

سمیه لطفی در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان بیان کرد: با تقویت ناپایداری‌های جوی از سه شنبه تا پنجشنبه شب وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک و در کل استان رگبار و رعد وبرق قابل پیش بینی است.

وی بارش‌های رگباری در برخی نقاط، وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر به خصوص برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد و افزود: همچنین در برخی نقاط باعث سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی و بروز خسارت هم خواهد شد.

لطفی از صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد و گفت: پرهیز از جا به جایی عشایر و اسکان و توقف یا چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی به خصوص از سه شنبه تا پنجشنبه توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین باید پاکسازی جوی ها، راه آب ها، لایروبی کانال‌ها و توجه به استحکام سازه‌های موقت، پرهیز از سفرهای غیر ضرور مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: دمای هوا تا صبح سه شنبه روند افزایشی دارد و هوا تا حدودی گرمتر خواهد شد.