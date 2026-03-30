۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۷

هشدار نارنجی هواشناسی خراسان جنوبی؛ احتمال سیل و گرد و خاک

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به فعالیت سامانه بارشی از روز سه شنبه تا پایان هفته هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

سمیه لطفی در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان بیان کرد: با تقویت ناپایداری‌های جوی از سه شنبه تا پنجشنبه شب وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک و در کل استان رگبار و رعد وبرق قابل پیش بینی است.

وی بارش‌های رگباری در برخی نقاط، وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر به خصوص برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد و افزود: همچنین در برخی نقاط باعث سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی و بروز خسارت هم خواهد شد.

لطفی از صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد و گفت: پرهیز از جا به جایی عشایر و اسکان و توقف یا چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی به خصوص از سه شنبه تا پنجشنبه توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین باید پاکسازی جوی ها، راه آب ها، لایروبی کانال‌ها و توجه به استحکام سازه‌های موقت، پرهیز از سفرهای غیر ضرور مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: دمای هوا تا صبح سه شنبه روند افزایشی دارد و هوا تا حدودی گرمتر خواهد شد.

