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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۰۴

اختصاصی مهر /

توافق وزارتخانه های بهداشت و صنایع برای ایجاد پارک فناوری سلامت

توافق وزارتخانه های بهداشت و صنایع برای ایجاد پارک فناوری سلامت

معاون وزیر بهداشت گفت: تفاهم نامه ایجاد پارک فناوری سلامت میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنایع و معادن در حال آماده شدن است و به زودی به امضاء می رسد.

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت صنایع قول مساعد داده است که زمینی را در نزدیکی تهران برای پارک فناوری سلامت اختصاص دهد که این کار نیز در حال پیگیری است و مراحل تصویب آن به زودی نهایی می شود.

رئیس ستاد فناوریهای نوین وزارت بهداشت با اشاره به آماده شدن تفاهم نامه مربوط به ایجاد پارک فناوری سلامت، خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه به زودی با وزارت صنایع به امضاء می رسد.

معاون وزیر بهداشت پیش از این از اجرای سیاست های توسعه ای این وزارتخانه برای ایجاد مراکز رشد جدید و تأسیس پارک علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی خبر داده بود.

دکتر دیناروند افزود: مراکز رشد و پارک فناوری سلامت می تواند ایده های پژوهشی را به فناوری، پس از آن فناوری را به محصول تبدیل کنند و مراکز رشد علوم پزشکی به طور اختصاصی باید محصول را در خدمت سلامت تعریف کنند.

وی خاطرنشان کرد: مراکز رشد علوم پزشکی و پارک فناوری سلامت در حوزه های نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علوم دارویی و تجهیزات پزشکی ایجاد می شود.

کد مطلب 678698

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