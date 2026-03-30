به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه تهران آمده است که مهلت حذف و اضافه دروس نیمسال جاری، در بازه زمانی ۱۶ الی ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است.



بر اساس این اطلاعیه کلیه کلاس‌های دانشگاه در تمام مقاطع تحصیلی از ۱۵ فروردین تا اعلام بعدی به صورت برخط برگزار خواهد شد. ضمناً استفاده از محیط elearn.ut.ac.ir نسبت به سایر محیط‌های فضای مجازی در اولویت است.



معاونت آموزش اعلام کرده است که مهلت برگزاری جلسه دفاعیه پروژه کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پروپوزال و رساله دکتری نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. انجام دفاعیه در این بازه منوط به ایجاد سر ترم است لیکن تمدید مهلت مذکور مشمول پرداخت شهریه نمی‌باشد. رعایت مقررات نظام وظیفه (برای آقایان دانشجو) و تحصیل هم‌زمان مورد تاکید است.‌



بر اساس این اطلاعیه؛ برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی به شیوه شفاهی در صورت تأیید معاونت آموزشی واحد محل تحصیل بلامانع است.



همچنین زمان برگزاری امتحانات دروس عملی باقیمانده از نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و چگونگی برگزاری دروس عملی نیمسال جاری متعاقباً اعلام خواهد شد.