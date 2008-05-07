  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

اعتبارات عمرانی احداث خانه های عالم در لرستان 100 درصد افزایش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس طرح و برنامه اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان گفت: اعتبارات عمرانی سازمان تبلیغات اسلامی لرستان در بخش احداث خانه های عالم از رشد 100 درصدی برخوردار بوده است.

گودرز جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین امسال برای تکمیل و احداث خانه های عالم در استان لرستان اعتباری بالغ بر پنج هزار و 550 میلیون ریال با هماهنگی استانداری استان اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 59 خانه عالم در مناطق مختلف استان در دست ساخت است.

کارشناس طرح و برنامه اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در ادامه با اشاره به در دست ساخت بودن 9 باب مجتمع فرهنگی در استان لرستان عنوان کرد: این مجتمع ها با اعتباری بالغ بر 10 هزار و 330 میلیون ریال در دست احداث هستند که تاکنون با جذب بیش از 5/98  درصد این اعتبار از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی برخوردار هستند.

جهانی با اشاره به افتتاح مجتمع فرهنگی تبلیغی امام خمینی (ره ) در سال گذشته در شهرستان خرم آباد ابراز امیدواری کرد: حداقل شش مجتمع از مجتمعهای در دست ساخت سازمان تبلیغات اسلامی استان در دهه فجر امسال به بهره برداری برسند.

کد مطلب 678703

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها