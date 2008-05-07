اعتبارات عمرانی احداث خانه های عالم در لرستان 100 درصد افزایش یافت

گودرز جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین امسال برای تکمیل و احداث خانه های عالم در استان لرستان اعتباری بالغ بر پنج هزار و 550 میلیون ریال با هماهنگی استانداری استان اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 59 خانه عالم در مناطق مختلف استان در دست ساخت است.

کارشناس طرح و برنامه اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در ادامه با اشاره به در دست ساخت بودن 9 باب مجتمع فرهنگی در استان لرستان عنوان کرد: این مجتمع ها با اعتباری بالغ بر 10 هزار و 330 میلیون ریال در دست احداث هستند که تاکنون با جذب بیش از 5/98 درصد این اعتبار از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی برخوردار هستند.

جهانی با اشاره به افتتاح مجتمع فرهنگی تبلیغی امام خمینی (ره ) در سال گذشته در شهرستان خرم آباد ابراز امیدواری کرد: حداقل شش مجتمع از مجتمعهای در دست ساخت سازمان تبلیغات اسلامی استان در دهه فجر امسال به بهره برداری برسند.