۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی پرونده‌های معوق در لرستان

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی پرونده‌های معوق در دستگاه قضایی این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهواری در دیدار با جمعی از معاونان قضایی لرستان برنامه‌های کلان و رویکردهای عملیاتی دستگاه قضایی استان برای سال ۱۴۰۵ را تشریح و از اقدامات نظارتی و بازدیدهای مستمر از مراجع انتظامی در سال ۱۴۰۴ تقدیر کرد.

وی با اشاره به آغاز سال جدید و ضرورت تدوین یک نقشه راه دقیق و اجرایی، عنوان کرد: سال ۱۴۰۵ باید سال تمرکز بر تحول در فرایندها، تقویت نظارت، افزایش رضایتمندی مردمی و کاهش اطاله دادرسی در تمامی حوزه‌ها باشد. برنامه‌ریزی هدفمند و مبتنی بر داده، شرط اصلی پیشبرد مأموریت‌های دستگاه قضایی است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه مدیریت میدانی و حضور مستمر در واحدهای قضایی و انتظامی از اصول جدی برنامه‌های سال آینده خواهد بود، افزود: بازدیدهای دوره‌ای از مراجع انتظامی و بررسی نزدیک روند اجرای دستورات قضایی، نقش مهمی در ارتقای هماهنگی میان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی دارد. گزارش‌های دریافتی از این بازدیدها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از موضوعات با ارزیابی دقیق میدانی و تعامل مستقیم قابل‌حل است.

حجت‌الاسلام شهواری با تقدیر از معاونان و مدیرانی که در ماه‌های گذشته بازدیدهای میدانی منظم از کلانتری‌ها، یگان‌های انتظامی و مراکز نگهداری متهمان انجام داده‌اند، تصریح کرد: این رویکرد نظارتی مستمر نه‌تنها به شناسایی کاستی‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت انضباط و افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی می‌شود.

وی در ادامه بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی پرونده‌های معوق، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، ارتقای آموزش‌های تخصصی نیروی انسانی و گسترش اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: هر واحد باید در ابتدای سال برنامه عملیاتی خود را با شاخص‌های قابل‌سنجش ارائه دهد. معیار ارزیابی عملکرد نیز میزان تحقق این برنامه‌ها خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: انتظار داریم سال ۱۴۰۵ سالی باشد که دستگاه قضایی لرستان بتواند با اتکا به برنامه‌ریزی علمی، نظارت مستمر و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، خدمات مؤثرتری را در مسیر احقاق حق و عدالت ارائه کند.

