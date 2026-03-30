به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید شهواری در دیدار با جمعی از معاونان قضایی لرستان برنامه‌های کلان و رویکردهای عملیاتی دستگاه قضایی استان برای سال ۱۴۰۵ را تشریح و از اقدامات نظارتی و بازدیدهای مستمر از مراجع انتظامی در سال ۱۴۰۴ تقدیر کرد.

وی با اشاره به آغاز سال جدید و ضرورت تدوین یک نقشه راه دقیق و اجرایی، عنوان کرد: سال ۱۴۰۵ باید سال تمرکز بر تحول در فرایندها، تقویت نظارت، افزایش رضایتمندی مردمی و کاهش اطاله دادرسی در تمامی حوزه‌ها باشد. برنامه‌ریزی هدفمند و مبتنی بر داده، شرط اصلی پیشبرد مأموریت‌های دستگاه قضایی است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه مدیریت میدانی و حضور مستمر در واحدهای قضایی و انتظامی از اصول جدی برنامه‌های سال آینده خواهد بود، افزود: بازدیدهای دوره‌ای از مراجع انتظامی و بررسی نزدیک روند اجرای دستورات قضایی، نقش مهمی در ارتقای هماهنگی میان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی دارد. گزارش‌های دریافتی از این بازدیدها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از موضوعات با ارزیابی دقیق میدانی و تعامل مستقیم قابل‌حل است.

حجت‌الاسلام شهواری با تقدیر از معاونان و مدیرانی که در ماه‌های گذشته بازدیدهای میدانی منظم از کلانتری‌ها، یگان‌های انتظامی و مراکز نگهداری متهمان انجام داده‌اند، تصریح کرد: این رویکرد نظارتی مستمر نه‌تنها به شناسایی کاستی‌ها کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت انضباط و افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی می‌شود.

وی در ادامه بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی پرونده‌های معوق، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، ارتقای آموزش‌های تخصصی نیروی انسانی و گسترش اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: هر واحد باید در ابتدای سال برنامه عملیاتی خود را با شاخص‌های قابل‌سنجش ارائه دهد. معیار ارزیابی عملکرد نیز میزان تحقق این برنامه‌ها خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: انتظار داریم سال ۱۴۰۵ سالی باشد که دستگاه قضایی لرستان بتواند با اتکا به برنامه‌ریزی علمی، نظارت مستمر و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، خدمات مؤثرتری را در مسیر احقاق حق و عدالت ارائه کند.