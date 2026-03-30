۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

تشکیل زنجیره انسانی هنرمندان تئاتر هرمزگان در سواحل خلیج فارس

میناب-همزمان با پاسداشت روز ملی هنرهای نمایشی، جمعی از هنرمندان تئاتر استان هرمزگان با تشکیل زنجیره انسانی در ساحل بندر تیاب، اقدامات دشمن را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پاسداشت روز ملی هنرهای نمایشی، جمعی از هنرمندان تئاتر استان با حضور در سواحل خلیج فارس، اقدام به تشکیل زنجیره انسانی کردند.

در این برنامه که در ساحل بندر تیاب از توابع شهرستان میناب برگزار شد، هنرمندان با این اقدام نمادین، ضمن تأکید بر نقش مهم مرزنشینان در صیانت از نام و تمامیت ارضی کشور، آمادگی خود را برای پاسداری از جزایر خلیج فارس و مرزهای ایران اسلامی اعلام کردند.

این مراسم با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان برگزار شد و حاضران در آن، ضمن محکومیت اقدام جنایت‌بار دشمن در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، با اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.

گفتنی است این برنامه در قالب آیین‌های پاسداشت روز ملی هنرهای نمایشی و با هدف تقویت همبستگی ملی و تبیین نقش هنر در بازتاب مفاهیم مقاومت و ایستادگی برگزار شد.

