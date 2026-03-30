۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

خون شهدا پشتوانه اقتدار ایران در برابر دشمنان است

بیرجند - استاندار خراسان جنوبی گفت: خون پاک شهدا رمز اقتدار و موفقیت جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های سلطه‌گر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهید ستوان یکم هاشم میری که در «جنگ رمضان» به شهادت رسیده است، اظهار کرد: ما همواره خود را مدیون و شرمنده خانواده‌های معظم شهدا می‌دانیم.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل فرهنگ ایثار و شهادت افزود: رمز موفقیت و ایستادگی ملت ایران در برابر ابرقدرت‌ها، خون پاک شهدا است.

استاندار خراسان جنوبی در این دیدار که با حضور اسحاقی، نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه و جمعی از اعضای ستاد سفر استان برگزار شد، تصریح کرد: خون شهدا، شکست آمریکا، اسرائیل و همه حامیان آنان را رقم خواهد زد.

اسحاقی، نماینده شهرستان‌های قاینات و زیرکوه نیز در این دیدار گفت: شهادت، وعده‌ای الهی است که نصیب خانواده‌های برگزیده می‌شود.

وی ادامه داد: حماسه عاشورا در «جنگ رمضان» بار دیگر تکرار شد و ما به وجود خانواده‌های معظم شهدا افتخار می‌کنیم.

پدر شهید هاشم میری نیز در این دیدار اظهار کرد: شهادت فرزندان، افتخاری بزرگ برای خانواده ماست و در راه اسلام از همه داشته‌های خود خواهیم گذشت.

وی افزود: شهادت فرزند ما در برابر مقام والای رهبری و فرماندهان شهید، ناچیز است.

