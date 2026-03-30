به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏سربازان ایران زمین مدت زیادی است که در انتظار این رویارویی تاریخی هستند تا یکبار برای همیشه تفاوت سرباز ایمانی را با نظامی کلاسیک به شما نشان دهند. نبرد روی زمین از هرجایی برای شما ترسناک‌تر خواهد بود! این بار هم عبرتی تاریخی خواهید شد.»