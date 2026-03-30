۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

عزیزی خطاب به سربازان آمریکایی: نبرد روی زمین از هر جایی ترسناک‌تر است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تهدید سربازان آمریکایی، گفت: ‏نبرد روی زمین از هرجایی برای شما ترسناک‌تر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏سربازان ایران زمین مدت زیادی است که در انتظار این رویارویی تاریخی هستند تا یکبار برای همیشه تفاوت سرباز ایمانی را با نظامی کلاسیک به شما نشان دهند. نبرد روی زمین از هرجایی برای شما ترسناک‌تر خواهد بود! این بار هم عبرتی تاریخی خواهید شد.»

زهرا علیدادی

    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      آغازگر هیچ جنگی نبوده‌ایم، اما پس از هر تجاوزی، با قدرت و با اراده الهی، پایان جنگ را تعیین می‌کنیم خودمختاری و دیکتاتوری ترامپ و محاسبات اشتباه او، که برخاسته از توهم، غرور و نامتعادل بودن اوست، نه‌فقط برای مردم آمریکا، بلکه برای همه کشور‌های جهان ناامنی و چالش ایجاد کرده‌اند.
    • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اجازه نمی‌دهیم ایران تنگه هرمز را برای همیشه کنترل کند!/ و ما هم اجازه نمی‌دهیم آمریکا چنایتکار در تنگه هرمز دخالت و مداخله کند! و هم انتقام خون شهیدان را از نظامیان آمریکا جنایتکار می گیریم.

