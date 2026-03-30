۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

حمله به خبرنگاران و دانشگاه‌ها، عبور از همه خطوط انسانی و حقوقی است

سخنگوی دولت گفت: حمله نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به خبرنگاران و دانشگاه‌ها، عبور از همه خطوط انسانی و حقوقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏حمله به خبرنگاران و دانشگاه‌ها، عبور آشکار از همه خطوط انسانی و حقوقی است. ‏وقتی قلم و علم هدف قرار می‌گیرند، یعنی آگاهی برای برخی تهدید شده است. ‏نه صدای رسانه خاموش می‌شود و نه چراغ دانشگاه؛ حقیقت، راه خود را خواهد یافت.»

گفتنی است، در روزهای اخیر رژیم اسرائیل و آمریکا در جریان تجاوز نظامی به ایران، دانشگاه علم و صنعت و دفتر شبکه العربی قطر را هدف قرار دادند.

همچنین رژیم اسرائیل در حمله به لبنان، خبرنگاری از شبکه المنار و خبرنگاری از شبکه المیادین را ترور کرد.

کد مطلب 6787332
زهرا علیدادی

