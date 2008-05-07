چهار مرحله از طرح ISO در دانشگاه ایلام اجرا شد

محمد تاب در گفتگو با خبرنگار افزود: در ارتباط با این طرح دوره های آموزشی متعدد برای مدیران و کارکنان دانشگاه برگزار شده و همچنین کلیه اسناد و مدارک دانشگاه کد گذاری شده و در جهت اصلاح فرایندهای دانشگاه و استخراج آنها مطالعاتی صورت گرفته که بر اساس برنامه ISO خط مشی کیفیت دانشگاه تدوین و به تصویب شورای دانشگاه و تائید ریاست محترم دانشگاه رسیده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون مراحل توزیع و نصب آن در دانشگاه در حال اقدام بوده که این خط مشی می تواند مبنای سیاستهای کلی دانشگاه مطابق با چشم اندازهای آموزش عالی کشور باشد.