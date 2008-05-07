چهار مرحله از طرح ISO در دانشگاه ایلام اجرا شد

محمد تاب در گفتگو با خبرنگار افزود: در ارتباط با این طرح دوره های آموزشی متعدد برای مدیران و کارکنان دانشگاه برگزار شده و همچنین کلیه اسناد و مدارک دانشگاه کد گذاری شده و در جهت اصلاح فرایندهای دانشگاه و استخراج آنها مطالعاتی صورت گرفته که بر اساس برنامه ISO خط مشی کیفیت دانشگاه تدوین و به تصویب شورای دانشگاه و تائید ریاست محترم دانشگاه رسیده است.
وی اظهار داشت: هم اکنون مراحل توزیع و نصب آن در دانشگاه در حال اقدام بوده که این خط مشی می تواند مبنای سیاستهای کلی دانشگاه مطابق با چشم اندازهای آموزش عالی کشور باشد.
تاب در مورد محتوای خط مشی کیفیت دانشگاه گفت: تدارک بسترهای لازم جهت ایجاد دانشگاه کارآفرین، افزایش سرمایه گذاری اخلاقی در فعالیتها و خدمات دانشگاه، ترویج فرهنگ تولید علم و پژوهش های کاربردی و اثربخش مبتنی بر استعدادهای منطقه ای، افزایش سهم پژوهشها و تشویق اساتید و دانشجویان، ارتقاء امکانات پژوهشی آموزشی و رفاهی اعضاء هیأت علمی، ارتقاء امکانات رفاهی معیشتی و شغلی کارکنان و ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات آموزشی دانشجویی و رفاهی دانشجویان از جمله اهداف کیفی در راستای دستیابی به سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001=2000 است.
نظر شما