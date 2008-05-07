سمینار آموزشی ITIL برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسن گردش عضو کمیسیون آموزش و پژوهش نظام صنفی رایانه ای با اعلام این خبر گفت: با توجه به لزوم ارتقاء دانش عمومی و تخصصی مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات، اولین سمینار تخصصی استاندارد ITIL توسط این کمیسیون برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی با استاندارد بین المللی حوزه خدمات فناوری اطلاعات، جایگزینی رویکرد فرایندگرا در مقابل رویکرد وظیفه گرا در سازمان فناوری اطلاعات و مرور بهترین تجارب کارکردها برشمرد و افزود: چارچوب استاندارد ITIL هم اکنون کامل ترین و جامع ترین چارچوب مطرح در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سطح جهان است.

این استاندارد یک مجموعه 37 جلدی از جزئیات بهترین کارکردها مشتمل بر فرآیندها و رویه های اجرایی در مدیریت فناوری اطلاعات در سازمانها است که به طور گسترده ای در سازمانهای کوچک و بزرگ دنیا در حال انطباق و به کارگیری است.

گردش اظهار داشت: ITIL دارای دو مدرک بین المللی بوده که از سوی دو موسسه معتبر جهانی به نامهای EXIN و ISEB ارائه می شوند، مدرک اول که ITIL Foundation نام دارد مقدمه ای است بر کل فرآیند مدیریت فاوا در سازمانها بر اساس مجموعه ITIL، مدرک دوم ITIL Manager است که به زعم مراجع بین المللی در حال حاضر معتبرترین مدرک فاوا در سطح دنیا بوده به طوری که هم اکنون بسیاری از شرکتها و سازمانهای پیشرو در دنیا هنگام استخدام متخصصین و مدیران خود، داشتن مدارک مذکور را الزامی کرده اند.

وی معرفی چهارچوب استاندارد ITIL، روند جهانی بکارگیری ITIL، گروه فرایندهای ارائه خدمات، گروه پشتیبانی خدمات، ابزارهای پشتیبان ITIL و مرور تجربیات پیاده سازی در سازمانهای داخل کشور را از مهمترین موضوعات مورد بحث این سمینار معرفی کرد.

این سمینار روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه از ساعت 15 الی 18 در محل سالن اجتماعات سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار خواهد شد.