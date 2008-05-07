پاسداران اهل قلم تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره روابط عمومی وتبلیغات سپاه و دبیرهمایش پاسداران اهل قلم با اعلام این خبرافزود: همزمان با برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب از پاسداران اهل قلم پدید آوردنده آثار برتر در حوزه های نظامی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، ادبیات پایداری، پزشکی و پیراپزشکی و فنی، مهندسی تقدیر می شود.

سردار رمضان شریف ادامه داد: مراسم تجلیل از نویسندگان برتربا حضور مسئولان عالی رتبه سپاه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اندیشمندان حوزه فرهنگ و شعر روز پنج شنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه امسال در سرای اهل قلم مصلی بزرگ تهران برگزار می شود.

وی گفت : هیات علمی همایش همچنین 15 اثر ویژه و برجسته که به لحاظ محتوایی و اثرگذاری منطبق به نیاز روز جامعه است را برای حضور در مراسم کتاب سال کشور مناسب تشخیص داده و به دبیرخانه انتخاب کتاب سال معرفی کرده است.