  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۱۹

باحضورمقامات لشگری و فرهنگی؛

پاسداران اهل قلم تجلیل می شوند

پاسداران اهل قلم تجلیل می شوند

سومین همایش پاسداران اهل قلم فردا با تجلیل از 80 نویسنده برگزیده در سرای اهل قلم نمایشگاه بین المللی کتاب ، به کار خود پایان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره روابط عمومی وتبلیغات سپاه و دبیرهمایش پاسداران اهل قلم با اعلام این خبرافزود: همزمان با برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب از پاسداران اهل قلم پدید آوردنده آثار برتر در حوزه های نظامی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، ادبیات پایداری، پزشکی و پیراپزشکی و فنی، مهندسی تقدیر می شود.

سردار رمضان شریف ادامه داد: مراسم تجلیل از نویسندگان برتربا حضور مسئولان عالی رتبه سپاه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اندیشمندان حوزه فرهنگ و شعر روز پنج شنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه امسال در سرای اهل قلم مصلی بزرگ تهران برگزار می شود.

وی گفت : هیات علمی همایش همچنین 15 اثر ویژه و برجسته که به لحاظ محتوایی و اثرگذاری منطبق به نیاز روز جامعه است را برای حضور در مراسم کتاب سال کشور مناسب تشخیص داده و به دبیرخانه انتخاب کتاب سال معرفی کرده است.

کد مطلب 678747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها