به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی مقدم در دومین نشست وزرای کشور و مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران ، افغانستان ، پاکستان و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد ، گفت: دومین اجلاس علی رغم تاخیر، با تلاش جدی مقامات ارشد و کارشناسان سه کشور و نمایندگان سازمان ملل آغاز و نتایج بررسی ها و مذاکرات آنها امروز درنشست وزیران نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: هر چقدر که بتوانیم از میزان مصرف مواد در منطقه بکاهیم، تولید و عرضه مواد مخدر که با هدف دستیابی به بازارهای اروپا در این منطقه فراهم می آید کشورهای هدف را متوجه عمق فاجعه خواهد نمود.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این برنامه ریزی برای قطع ارتباط میان قاچاقچیان، توزیع کننده و مصرف کنندگان یک استراتژی پذیرفته شده در جمهوری اسلامی ایران لازم است، گفت: این استراتژی می بایست از کشورهای تولید کننده آغاز و در کشورهای مسیر، پیگیری و از همه مهمتر در مقصد که عمدتا کشورهای اروپایی هستند و مصرف کننده اصلی بوده و بیشترین انگیزه را در قاچاقچیان ایجاد می نمایند، به شکل جدی انجام شود.

احمدی مقدم تصریح کرد: متاسفانه افزایش کشت تریاک و تولید انواع مواد مخدر، سال گذشته در افغانستان، وضعیت کشورهای واقع در مسیر ترانزیت قاچاق خصوصا ایران را به دلیل کوتاهی مسیر با مشکلات متعددی روبرو ساخته است.

وی گفت: افزایش تولید مواد مخدر با دسترسی به لابراتورها و تجهیزات پیشرفته و تبدیل آن به هروئین و اشکال دیگری نظیر هروئین فشرده ، کریستال و ... امکان جاسازی مخفی تر و حمل سریعتری را برای قاچاقچیان فراهم آورده است که این وضعیت هزینه های سنگینی را به بودجه سالانه کشورها تحمیل می کند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدرتاکید کرد: حمایت همه جانبه بین المللی از ابتکارات صورت گرفته و عزم ملی و منطقه ای سه کشور نیز درایجاد چنین مکانیزمی بسیار مهم است که البته سازمان ملل باید برای ایجاد حلقه های ارتباطی و اتصال منطقی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در جهت تاثیر گذاری در کاهش تهدید و تامین منافع ملی و بین المللی با محوریت مبارزه با مواد مخدر، تلاش کند.

احمدی مقدم ادامه داد: در سال 2008 مقرر گردیده است تا ارزیابی همه جانبه ای برای کشف علل ضعف و شناخت نقاط قوت کشورها در مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد. متاسفانه از سال 2001 به این سو همواره تولید مواد افیونی در افغانستان روند قابل توجه صعودی داشته است.

وی با تاکید بر نیاز به برنامه واقع گرایانه و مبتنی بر شرایط موجود در افغانستان، گفت: تغییر وضعیت وابستگی اقتصادی کشور افغانستان از اقتصاد مواد مخدر به اقتصادی سالم و پویا، مستلزم نگرش نوین برای تعیین راهکارهای موثر از جمله کشت جایگزین ، توجه به برنامه های توسعه ای و یا قانونی کردن کشت محدود برای مصارف دارویی می باشد.

مشاور رئیس جمهور افزود: باید رویکردی متوازن و مبتنی بر واقعیت و شرایط ملی ، منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر اتخاذ گردد و افغانستان و منطقه ای که سه کشور در آن قرار دارد بیش از پیش به بهره مندی از این رویکرد متوازن نیاز دارد.