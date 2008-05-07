افزایش پوشش خوابگاهی دانشگاهها / لزوم استمرار کمک دولت تا دوسال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود ملاباشی روز گذشته با بیان اینکه در حال حاضر 600 خوابگاه در دانشگاههای دولتی کل کشور وجود دارد، گفت: این تعداد خوابگاه 157 هزار دانشجو را اسکان داده است.

وی اظهار داشت: با اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار خوابگاه سازی از سوی ریاست جمهوری در سال جاری تعداد 175 تا 190 هزار دانشجو اسکان پیدا می کنند. یعنی از پوشش 40 درصدی تعداد دانشجویان متقاضی خوابگاه به 50 درصد می رسیم.

معاون دانشجویی وزارت علوم پوشش مطلوب را برای اسکان دانشجویان 65 درصد عنوان کرد و گفت: اگر دولت 100 میلیارد تومانی را که در سال جاری کمک می کند در 2 سال آینده نیز اختصاص دهد به وضعیت مطلوب می رسیم.

وی با بیان اینکه 20 درصد از 40 درصد پوشش خوابگاهی فعلی توسط خوابگاههای خودگران محقق می شود، گفت: از شهروندان خواهشمندیم اماکنی که در اختیار دارند را به خوابگاههای خودگردان دانشجویی اختصاص دهند.

ملاباشی با اشاره به برگزاری هفته خوابگاهها از 20 اردیبهشت ماه گفت: پرداختن به بحث خیرین، تقدیر از خیرین سالهای گذشته و تشویق آنها در مراسم هفته خوابگاههای امسال از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین منظور روز خیرین و خوابگاه سازی برای تشویق خیرین به خوابگاه سازی در کنار کمکهای دولتی در این هفته برنامه ریزی شده است.

وی اظهار داشت: تقدیر از مدیریت برتر خوابگاهها، مشارکت بیشتر دانشجویان در اداره خوابگاهها، ورزش و نشاط، ایجاد ایده خوابگاه سازی در بخش خصوصی برای افزایش نشاط در خوابگاهها از دیگر برنامه های هفته خوابگاهها خواهد بود.