رصد روزانه بازار لرستان 

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان بازدید از سطح فروشگاه های سطح شهر خرم آباد، اظهار داشت: در شرایط کنونی مصرف کنندگان و مردم عزیزمان همراهی خوبی با ما داشتند و همچنین همه تولید کنندگان عزیز که طی این مدت سعی داشتند با تلاش و کوشش تولیدات خود را ادامه دهند.

وی گفت: با هدایت وزارت جهاد کشاورزی و حمایت استانداری عمده کالاها و اقلام اساسی در استان لرستان تامین شده و ذخایر ما در سردخانه ها برای مواد پروتئینی و انبارها ذخایر کاملا مطمئنی است و برای ماه های آینده مشکلی نداریم و وضعیت بازار محصولات کشاورزی و اقلام اساسی در استان لرستان عادی ، پایدار و کاملا تحت مدیریت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد؛ تامین سفره مردم بدون وقفه ادامه دارد و جز اولویت های اصلی ما است و اگر اکنون وضعیت بازار آرام است به دلیل عدم خرید هیجانی مردم شریف هم استانی است که جا دارد از همه مردم عزیز تشکر و قدرانی داشته باشم.

صیادی، تصریح کرد: رصد بازار به صورت روزانه در حال انجام است و هرگونه کمبودی که در بازار وجود داشته باشد سریعا به ستاد تنظیم بازار استان انتقال داده و در ستاد تصمیم گیری های لازم برای اطلاع به مرکز برای تامین کالا ها انجام خواهد شد.

وی افزود: انتظار داریم همه تولید کنندگان به ویژه تولید کنندگانی که در تولید گوشت مرغ نقش دارند با توجه به جمیع شرایطی که به وجود آمده برای تامین نهاده ها این انتظار را داریم که نسبت به جوجه ریزی اقدام کنند که بتوانیم این بازار را در آینده به همین شکل مدیریت کنیم.