توزیع ۱۹۰ تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای سیاست‌ های حمایتی دولت و به‌ منظور تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان امروز دوشنبه میزان ۱۹۰ تن گوشت مرغ گرم در استان لرستان توزیع شد.

وی افزود: با کشتار ۱۰۰ هزار و ۲۹۵ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره در کشتارگاه‌های صنعتی استان، این میزان گوشت مرغ گرم تولید و روانه بازار مصرف شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این اقدام عملیاتی، نشان‌دهنده تلاش مستمر خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان برای تأمین پایدار نیاز بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. وی همچنین بر ادامه پیگیری‌ها و اقدامات لازم برای حفظ ثبات در بازار گوشت مرغ لرستان تاکید کرد.