ادعای باراک درباره تماسهای پنهانی با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، ایهود باراک در عین حال ادعا کرد که اخراج سوریه از دائره کشورهای دشمن به نفع اسرائیل است و این مسئله ای است که تمام نخست وزیران اسرائیل طی 15 سال گذشته چه چپگرا یا راستگرا خواهان آن هستند.

وی در سخنان خود به ترکیه به عنوان نقش میانجی برای از سرگیری مذاکره میان سوریه و اسرائیل اشاره نکرد.

در همین راستا "مارک رگو" سخنگوی ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد : سوریها به خوبی آنچه را که ما انتظار داریم انجام می دهند و این امر نیز درباره ما صدق می کند. من نمی دانم پیشرفتی حاصل خواهد شد یا خیر؟ اما به این مسئله خوشبین هستم.

مذاکرات سوریه و اسرائیل از سال 2000 تاکنون متوقف شده است.لازم به ذکر است ترکیه اخیرا تلاشهایی را برای از سرگیری مذاکرات صلح میان سوریه و رژیم صهیونیستی انجام می دهد.

رئیس جمهوری سوریه با تایید تلاشهای میانجیگرانه ترکیه درعین حال تاکید کرده است دمشق هرگز وارد مذاکرات پنهانی با تل آویو نخواهد شد و اسرائیل هم باید از جولان اشغالی سوریه عقب نشینی کند.