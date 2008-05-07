خانه تئاتر منافع گروهی را در نظر بگیرد

این نویسنده و بازیگر تئاتر درباره عملکرد خانه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: به نظر من فعالیت خانه تئاتر چندان قوی نیست و معتقدم دلیل این امر تشخیص ندادن منافع شخصی از منافع گروهی است. در یک تشکیلات یا صنف منافع گروه باید مد نظر گیرد تا در این میان کسی قربانی نشود.

ضیایی ادامه داد: وقتی افراد حاضر در یک صنف نتوانند روابط خود را با هم تعریف کنند، شروع به بازسازی روابط قدرت در صنوف فرهنگی هنری می‌کنند. ضمن اینکه اهالی هنر نباید یکدیگر را ممیزی کنند. ما به علت وجود این روابط همواره شکست می‌خوریم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: در این چند سال اهالی و مدیران تئاتر دست در دست هم تولید تئاتر را از 200 نمایش در سال به کمتر از 50 نمایش رسانده‌اند. این در حالی است که بودجه تئاتر نسبت به آن زمان سه برابر شده است. البته این را نیز نباید فراموش کنیم که بودجه تئاتر ما به اندازه ارزش یک خانه متوسط در منطقه شمیرانات است.