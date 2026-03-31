داریوش گلعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از تبعات جنگ تخریب و آلودگی محیطزیست است، هم آب، هوا و پسماندهایی که ایجاد می کند آلودگیهایی به دنبال دارد.
وی درخصوص اثرات ناشی از بمباران شهر اصفهان، گفت: آنچه که اکنون دغدغه اصلی مردم است یعنی انتشار مواد سمی، خوشبختانه تاکنون گزارش نشده است اما آلودگیهای دیگر مانند ذرات معلق وجود دارد و دی اکسیدهای نیتروژن و دی اکسید گوگرد مثل آلودگی هایی که بر اثر فعالیتهای صنعتی ایجاد میشود، اکنون هم به نوعی وجود این ذرات، سلامتی مردم را تهدید میکند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: در جنگهای اینچنینی به غیر از تهدیدات فعلی، تهدیدات بالقوه هم وجود دارد اینکه بالفعل شود حتی از تهدیدهای فعلی جدی تر است و نیاز به بررسی ویژه دارد که سلامت مردم را به صورت جدی تحت تاثیر قرار ندهد.
گلعلیزاده همچنین درخصوص وضعیت مناطق چهارگانه در شرایط کنونی، گفت: حفاظت از مناطق و پایش محیط زیست استان، طی برنامه ریزی انجام شده و تشکیل گشت های ویژه شبانه روزی به صورت مستمر در حال انجام است.
وی افزود: خوشبختانه شرایط مناطق تحت مدیریت استان طی همکاریهای بین بخشی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: در این ایام تلاش بر این بوده که ضمن توجه به دستورالعمل های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، وقفه ای در انجام مأموریت های سازمانی ایجاد نشود.
