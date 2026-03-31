به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه های علمیه اعلام کرد، پیرو ابلاغیه استانداری محترم قم مبنی بر برگزاری کلیه دروس به صورت مجازی، کلیه دروس مدارس علمیه، مراکز تخصصی، سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم تا اطلاع ثانوی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و هرگونه تغییر، اطلاع‌رسانی خواهد شد.



ضمناً یادآور می‌شود که امکان بارگذاری و دریافت دروس از طریق سامانه «نجاح» فراهم است و جزئیات مربوطه در اطلاعیه‌ای مجزا ارائه خواهد شد.