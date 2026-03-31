۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

۴ خائن و عامل ارعاب در سلسله دستگیر شدند

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری سحرگاهی چهار خائن و عامل ارعاب در شهرستان سلسله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: سحرگاه امروز سه‌شنبه، مأموران پرتلاش و جان‌برکف انتظامی شهرستان سلسله با اشراف اطلاعاتی و همکاری ارزشمند مردم، موفق به شناسایی و دستگیری چهار فرد خائن و عامل ارعاب و تشویش اذهان عمومی شدند.

این افراد با مراجعه به درب منازل و ادعای دروغین تخلیه محل و وقوع حمله هوایی، تلاش داشتند فضای نگرانی و آشفتگی در میان شهروندان ایجاد کنند. مأموران انتظامی در عملیاتی سریع و هدفمند، متهمان را به همراه یک دستگاه خودروی سواری مورداستفاده آنان، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح کردند.

پلیس لرستان ضمن قدردانی از همراهی مردم تأکید کرد هرگونه اقدام تهدیدآمیز، ارعاب آفرین و برهم‌زننده آرامش اجتماعی با واکنش قاطع و قانونی مواجه خواهد شد و امنیت شهروندان خط‌قرمز سازمان پلیس است.

