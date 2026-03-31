کانون پرورش فکری الهام بخش برنامه های کودکان و نوجوانان در کرمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر سه‌شنبه در بازدید از اداره‌ کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان با اشاره به اهمیت توجه به مسائل کودکان اظهار کرد: در شرایط کنونی، توجه به موضوعات مرتبط با کودکان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می‌رود کانون پرورش فکری در این شرایط در کنار کودکان استان حضور فعال داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم گسترش دامنه مخاطبان برنامه‌های کانون گفت: باید جمعیت بیشتری از کودکان استان کرمان تحت پوشش فعالیت‌های این مجموعه قرار گیرند، هر چند ممکن است محدودیت‌هایی در فضای فیزیکی، اعتبارات و ظرفیت نیروی انسانی وجود داشته باشد.

استاندار کرمان ادامه داد: کانون می‌تواند فعالیت‌های خود را به گونه‌ای سامان‌دهی کند که برنامه‌های آن به الگو برای دیگر نهادها تبدیل شود و ساختارهای آموزش رسمی، آموزش‌های غیررسمی و حتی خانواده‌ها از این الگوها در مسیر تربیت و پرورش کودکان استفاده کنند.

وی افزود: در صورت تقویت این رویکرد، فعالیت‌های کانون پرورش فکری می‌تواند به حرکتی فراگیر در سطح استان تبدیل و زمینه بهره‌مندی همه کودکان در سراسر استان از این برنامه‌ها را فراهم کند.

طالبی ، همچنین ابراز امیدواری کرد: برنامه‌های کانون پرورش فکری بتواند به پایداری هرچه بیشتر جامعه و آرامش روحی و فکری کودکان کمک کند.

وی گفت: برخی آسیب‌های روحی که در خانواده‌ها شکل می‌گیرد، ممکن است در حال حاضر آشکار نباشند و در آینده و بعد از اتمام جنگ خود را نشان دهد.

استاندار کرمان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب از هم‌اکنون می‌توان از بروز بخشی از این آسیب‌ها در آینده جلوگیری کرد.