به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی گزینشی المپیک طی روزهای 20 تا 22 اردیبهشت ماه جاری در شهر رم ایتالیا برگزار خواهد شد که به همین منظور حمید باوفا در وزن 60 کیلوگرم، علی محمدی در 66 کیلوگرم و فرشاد علیزاده در 74 کیلوگرم جهت کسب 3 سهمیه باقیمانده این اوزان ساعت 8:30 صبح امروز راهی این کشور شدند.
4 نفر برتر رقابتهای گزینشی ایتالیا در هر وزن جواز حضور در المپیک را کسب میکنند.
اعضای تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان صبح امروز جهت حضور در رقابتهای گزینشی المپیک راهی ایتالیا شدند.
کد مطلب 678814
نظر شما