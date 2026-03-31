به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در بمباران شرکت‌های داروسازی ایران، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «جنایتکاران جنگی در اسرائیل اکنون آشکارا و بی‌پرده شرکت‌های داروسازی را بمباران می‌کنند. نیت آن‌ها کاملاً روشن است. آنچه اشتباه محاسبه کرده‌اند این است که با شهروندان بی‌دفاع فلسطین طرف نیستند. نیروهای مسلح قدرتمند ما متجاوزان را به‌شدت مجازات خواهند کرد.»