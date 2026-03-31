۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

واکنش عراقچی به بمباران شرکت‌های داروسازی توسط اسرائیل

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در بمباران شرکت‌های داروسازی ایران نوشت: نیروهای مسلح قدرتمند ما متجاوزان را به‌شدت مجازات خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در بمباران شرکت‌های داروسازی ایران، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «جنایتکاران جنگی در اسرائیل اکنون آشکارا و بی‌پرده شرکت‌های داروسازی را بمباران می‌کنند. نیت آن‌ها کاملاً روشن است. آنچه اشتباه محاسبه کرده‌اند این است که با شهروندان بی‌دفاع فلسطین طرف نیستند. نیروهای مسلح قدرتمند ما متجاوزان را به‌شدت مجازات خواهند کرد.»

زهرا علیدادی

    • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      بمباران شرکت‌های داروسازی توسط اسرائیل ناتوانی و کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار است.
    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی جنایتکار در بمباران شرکت‌های داروسازی ایران، اجرای قانون جنگل بود
    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      توسعه سلاح هسته‌ای 100 درصد فقط واجب است چون به خاطر که و ما باید انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها و جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار بگیریم
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      آمریکا جنایتکار و اسرائیل از 9 اسفند ماه سال 1404 تاکنون شبانه روز مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه تهران و هم مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه سایر شهرهای ایران را بمباران می کنند سوال اینجاست که پس چرا ارتش و سپاه مردم آمریکا و هم مردم اسرائیل را بمباران نمی کنند.
    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      آمریکا جنایتکار بیش از ۴۷ سال است که ایران را هدف قرار داده است. ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای توسعه دهد تا شهرهای آمریکا را هدف قرار دهد.
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      بر اساس آمار رسمی، بیش از هزار غیرنظامی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران جان خود را از دست داده‌اند. با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تاکنون از پذیرش مسئولیت حمله به مدرسه میناب خودداری کرده است؛ هرچند پنتاگون اعلام کرده که تحقیقاتی را درباره این حادثه آغاز کرده است.

