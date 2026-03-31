جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد: توزیع ۱۹۶ تن گوشت مرغ گرم در یک روز

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان روز سه شنبه از توزیع روزانه گوشت مرغ گرم در سطح استان با هدف تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرفکنندگان خبر داد.
نامدار صیادی به رسانهها اظهار داشت: در روز سهشنبه ۱۱ فروردینماه ۱۴۰۵، ۱۹۶ تن گوشت مرغ گرم در استان توزیع شده است.
کشتار بیش از ۱۰۵ هزار قطعه مرغ در یک روز
وی افزود: برای تأمین این میزان گوشت مرغ، ۱۰۵ هزار و ۴۰۰ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره در کشتارگاههای صنعتی استان کشتار و وارد چرخه مصرف شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: این روند در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت و با هدف ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود یا افزایش قیمت انجام میشود.
تداوم اقدامات برای ثبات بازار
صیادی با تأکید بر اهمیت تأمین مستمر کالاهای اساسی تصریح کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان با تمام ظرفیت در تلاش است تا نیاز بازار بهصورت پایدار تأمین شود و حقوق مصرفکنندگان حفظ گردد.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزیها برای استمرار این روند ادامه دارد و اقدامات لازم برای تثبیت بازار گوشت مرغ در استان بهصورت مستمر پیگیری میشود.
