ژاپن خواستار توجه چین به نگرانی های جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یاسو فوکودا" پس از پایان دیدار خود با "هو جین تائو" به خبرنگاران گفت : در دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کردم که ژاپن از تصمیم وی برای آغاز مذاکرات با جدایی طلبان تبت استقبال می کند و این مذاکرات می تواند به عنوان اولین گام از برگزاری گفتگوهای پردامنه که تمام موارد را در بر بگیرد، به شمار آید.

نخست وزیر ژاپن افزود: در این دیدار از هو جین تائو خواستم تا در جهت کاهش نگرانیهای جهانی درباره تحولات تبت، گام بر داشته و مذاکرات خود با نمایندگان دالایی لاما را ادامه دهد.

فوکودا در ادامه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان چین و جدایی طلبان تبت با نتیجه ای مثبت به پایان برسد.

هوجین تائو، روز گذشته (سه شنبه) به منظور انجام دیداری سه روزه وارد توکیو شده است. این اولین سفر رئیس جمهور چین به ژاپن در 10 سال گذشته محسوب می شود.

این سفر در حالی انجام می شود که، چین و ژاپن از گذشته دور با یکدیگر اختلاف داشتند و در سالهای اخیر رشد چشمگیر اقتصاد چین تبدیل به بهانه ای برای رقابت بیشتر پکن و توکیو شد.

علاوه بر مسئله اقتصادی، افزایش توان نظامی چین در سالهای اخیر نیز سبب هراس ژاپن شده و وتوکیو نیز همانند واشنگتن خواهان شفاف سازی پکن در برنامه های نظامی خود است.

کارشناسان، سفر جین تائو به ژاپن را سرآغاز فصلی جدید در روابط پکن- توکیو دانسته و بهبود روابط میان این دو همسایه قوی را پیش بینی می کنند.

سفر رئیس جمهوری چین به ژاپن از اهمیت ویژه ای برای توکیو برخوردار است؛اهمیت این موضوع برای توکیو به حدی است که "آکی هیتو" امپراطور ژاپن که به ندرت در محافل عمومی ظاهر می شود، قصد دارد در زمان حضور جین تائو در ژاپن، با وی دیدار کند.