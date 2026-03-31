به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی روز سه شنبه در دومین جلسه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد برای واحدهایی که به‌صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده‌اند، پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها به‌صورت رایگان صادر شود.

خدمات رایگان نظام مهندسی برای واحدهای آسیب‌دیده

وی افزود: همچنین هزینه‌های مربوط به نظام مهندسی شامل طراحی و نظارت نیز خارج از سهمیه و به‌صورت رایگان انجام خواهد شد تا مالکان واحدهای آسیب‌دیده متحمل هزینه اضافی نشوند.

معاون عمرانی استاندار لرستان تأکید کرد: این اقدامات در راستای تسریع در بازسازی و حمایت از خانوارهای خسارت‌دیده در دستور کار قرار گرفته است.

طراحی ویژه برای گلزار شهدای جنگ رمضان

مجیدی با اشاره به موضوع ساماندهی گلزار شهدای «جنگ رمضان» گفت: مقرر شد قطعات مربوط به این شهدا با همکاری شهرداری‌ها و بنیاد شهید، دارای معماری و طراحی خاص باشند.

وی ادامه داد: عملیات محوطه‌سازی این قطعات توسط شهرداری‌ها انجام شده و اجرای المان‌ها و بخش‌های روبنایی نیز بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود.

دعوت از نهادها برای مشارکت در بازسازی

معاون عمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: سایر دستگاه‌ها و نهادهایی که دارای مسئولیت اجتماعی هستند نیز می‌توانند در فرآیند آماده‌سازی، طراحی و اجرای المان‌های گلزار شهدا مشارکت داشته باشند.

پرداخت ۳.۵ میلیارد تومان به واحدهای خسارت‌دیده

مجیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند ارزیابی خسارات توسط بنیاد مسکن گفت: تاکنون سه و نیم میلیارد تومان به واحدهای آسیب‌دیده پرداخت شده و این روند تا تکمیل فرآیند بازسازی ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: حمایت از آسیب‌دیدگان و تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان در شرایط فعلی است.