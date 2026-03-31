به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو در جریان یک برنامه میدانی از بخش اقتصادی شهر فرودگاهی قم که توسط بخش خصوصی در حال تکمیل است، بازدید کرد.



در این بازدید، وی از مراحل تکمیل پروژه ۴۵۰ واحدی تجاری و ۴۵۰ واحدی مسکونی این مجموعه که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، بازدید به‌عمل آورد.



استاندار قم با اشاره به اهمیت تداوم پروژه‌های استان گفت: علی‌رغم بروز جنگ تحمیلی، مصمم هستیم تمام پروژه‌های استان را به‌صورت جدی ادامه دهیم و هیچ‌گونه توقفی در آنها ایجاد نخواهیم کرد.



وی در بازدید از بخش گردشگری شهر فرودگاهی نیز راه‌اندازی فاز اول این منطقه را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: تمام مدیران مرتبط در این منطقه حضور یابند و اقدامات اولیه برای تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز را آغاز کنند.



در این جلسه، سرمایه‌گذار شهر فرودگاهی قم با تسلیت شهادت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، از عزم جدی برای راه‌اندازی فاز اول پروژه تا اواخر اردیبهشت خبر داد و بیان کرد: این پروژه هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در ایام تجاوزات آمریکایی صهیونیستی طی یک ماه گذشته به کشور عزیزمان، به‌طور کامل فعال بوده و تمامی بخش‌ها طبق برنامه‌ریزی پیش می‌رود.



در پایان، استاندار قم از واحدهای اقامتی، ورزشی، گلخانه و مرکز پرورش ماهی شهر فرودگاهی قم نیز بازدید کرد.