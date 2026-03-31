ثبت ۸۳۷ هزار تردد در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، لاله اشراقی رئیس مرکز مدیریت راههای چهارمحال و بختیاری از ثبت ۸۳۷ هزار و ۱۹۳ تردد خودرو در بازه طرح نوروزی ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: آمارها حاکی از کاهش ۲۹ درصدی ورودی و ۴۰ درصدی خروجی خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته است که نشاندهنده تغییر الگوی سفر و مدیریت مطلوب تردد در استان است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان گفت: در بازه زمانی ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ لغایت ۹ فروردینماه ۱۴۰۵، مجموع ترددهای ثبتشده توسط سامانههای ترددشمار در محورهای مواصلاتی استان به ۸۳۷ هزار و ۱۹۳ دستگاه خودرو رسید.
اشرفی با تشریح جزئیات این آمار افزود: از این میزان، ۴۴۰ هزار و ۹۹۵ دستگاه خودرو ورودی به استان و ۳۹۶ هزار و ۱۹۸ دستگاه خودرو نیز خروجی از استان ثبت شده است.
وی با اشاره به تحلیل آماری این دوره نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بیان کرد: آمارها نشاندهنده کاهش ۲۹ درصدی در ترددهای ورودی و کاهش ۴۰ درصدی در ترددهای خروجی خودروها است.
نظر شما