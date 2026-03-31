سپاه: موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای در مورد شرکت های جاسوسی تروریستی، اعلام کرد: موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود

در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

هشدار به هیئت حاکمه آمریکای متجاوز و شرکت های جاسوسی وابسته!!!!

هشدارهای مکرر ما در مورد ضرورت توقف عملیات تروریستی را نادیده گرفتید و امروز هم در حملات تروریستی شما و هم پیمانان اسرائیلیتان تعدادی از شهروندان ایرانی به شهادت رسیدند؛ از آنجا که اصلی ترین عنصر در طراحی و ردیابی اهداف ترور، شرکت های ICT و AI آمریکایی هستند در پاسخ به این عملیات تروریستی از این پس موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود.

به کارکنان این موسسات‌ توصیه می کنیم برای حفظ جان خود بلافاصله از محل کار خود دور شوند. ساکنان اطراف این شرکت های تروریستی در تمام کشورهای منطقه نیز تا شعاع یک کیلومتری محل خود را ترک کنند و به محل امن بروند.

شرکت هایی که در طراحی های تروریستی مشارکت فعال دارند در مقابل هر ترور هدف اقدام متقابل قرار خواهند گرفت.

بدین شرح اعلام می گردند؛

۱. sisco

۲. HP

۳. Intel

۴. Oracle

۵. microsoft

۶. Apple

۷. Google

۸. Meta

۹. IBM

۱۰. DEL

۱۱. Plantier

۱۲. Nvidia

۱۳. GP. Morgan

۱۴. Tesla

۱۵. GE

۱۶. Spire Solution

۱۷. G۴۲

۱۸. Boeing

این شرکت‌ها از ساعت ۲۰ روز چهارشنبه، اول آوریل به وقت تهران در ازای هر ترور در ایران منتظر انهدام واحد مربوطه خودشان باشند.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

