۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

سپاه: موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود

سپاه: موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای در مورد شرکت های جاسوسی تروریستی، اعلام کرد: موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای در مورد شرکت های جاسوسی تروریستی، اعلام کرد: موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود

در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

هشدار به هیئت حاکمه آمریکای متجاوز و شرکت های جاسوسی وابسته!!!!

هشدارهای مکرر ما در مورد ضرورت توقف عملیات تروریستی را نادیده گرفتید و امروز هم در حملات تروریستی شما و هم پیمانان اسرائیلیتان تعدادی از شهروندان ایرانی به شهادت رسیدند؛ از آنجا که اصلی ترین عنصر در طراحی و ردیابی اهداف ترور، شرکت های ICT و AI آمریکایی هستند در پاسخ به این عملیات تروریستی از این پس موسسات اصلی موثر در عملیات تروریستی اهداف مشروع ما خواهند بود.

به کارکنان این موسسات‌ توصیه می کنیم برای حفظ جان خود بلافاصله از محل کار خود دور شوند. ساکنان اطراف این شرکت های تروریستی در تمام کشورهای منطقه نیز تا شعاع یک کیلومتری محل خود را ترک کنند و به محل امن بروند.

شرکت هایی که در طراحی های تروریستی مشارکت فعال دارند در مقابل هر ترور هدف اقدام متقابل قرار خواهند گرفت.

بدین شرح اعلام می گردند؛

۱. sisco
۲. HP
۳. Intel
۴. Oracle
۵. microsoft
۶. Apple
۷. Google
۸. Meta
۹. IBM
۱۰. DEL
۱۱. Plantier
۱۲. Nvidia
۱۳. GP. Morgan
۱۴. Tesla
۱۵. GE
۱۶. Spire Solution
۱۷. G۴۲
۱۸. Boeing

این شرکت‌ها از ساعت ۲۰ روز چهارشنبه، اول آوریل به وقت تهران در ازای هر ترور در ایران منتظر انهدام واحد مربوطه خودشان باشند.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

زهرا علیدادی

    • IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      آمریکا چاره‌ای جز دور شدن از مرز‌های ایران ندارد با اشراف اطلاعاتی و ضربات ایران، آمریکا چاره‌ای جز دور شدن از مرزهای ایران ندارد. فلج کردن شبکه راداری، لجستیک و تلفات‌گیری از امریکا در منطقه ادامه دارد. با اشراف اطلاعاتی و ضربات ایران، امریکا چاره‌ای جز دور شدن از مرزهای ایران ندارد.این را لاشه آواکس‌ها، سوخت‌رسان‌ها و سوله‌های تخریب‌شده آمریکایی می‌گوید. بزودی اهداف باارزش دیگری به این فهرست افزوده می‌شود.
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      بدون هشدار بزنید تا تعداد زیادی یهودی به درک واصل شن حیف هنوز نتانیاهو زندس حیف
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      چرا.. اینقدر دیر؟!!... اینترنت و هوش مصنوعی... ابزار اصلی بسیاری از ترور ها و کشتار ها بخصوص در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران است .پس باید هر چه سریعتر تاسیسات مربوط به آن را نابود کنیم.
    • IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      هشدار قبلی باعث نمی شه لوازم حساس رو خارج وازآسیب دورکنند؟
    • محمد IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      عدالتی که باید اجرایی شود تقاص خون هر ایرانی باید گرفته شود هر چقدر طول بکشد .این اقدام شایسته و هوشمندانه گرفته شده هر چند می بایست زودتر گرفته می شد تا جانهای عزیز و ارزشمند دانشمندان و نخبه های نظامی و سیاسی و مذهبی حفظ می‌شد
    • اقبال IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      سلام به سپاه بگویید اهداف را اعلام نکند همانطور که مکان را با نخبه ها ترور می کنند ما هم مثل آنها بدون اعلام قبلی اهداف را با نخبه هایش ترور کنیم.

