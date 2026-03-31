خوابگاه های دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: با اطلاعیه دیروز وزارت علوم درباره شروع فعالیتهای آموزشی دانشگاهها از شنبه ۱۵ فروردین، جزئیات بیشتری از وضعیت دانشگاه مشخص شده که بهصورت زیر است:
براساس اطلاعیه اداره خوابگاههای دانشگاه، خوابگاهها تا اطلاع ثانوی تعطیل و زمان مراجعه دانشجویان به خوابگاهها برای جمعآوری و خروج وسایل مورد نیاز اعلام خواهد شد.
مهلت دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد و پیشنهاد پژوهشی و رساله دکتری اگرچه طبق اجازه وزارت علوم، تا پایان تیر مهلت داشت اما با اعلام معاونت_آموزشی تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده و جلسات دفاع میتواند همچنان بهصورت مجازی برگزار شود.
شروع کلاسهای کارگاهی، آزمایشی و تربیتبدنی میتوانند به بعد از بازه ترمیم موکول شود و در مورد نحوه برگزاریشان، تا پایان فروردین اطلاعرسانی خواهد شد.
ترمیم ترم جاری روزهای ۲۳ و ۲۴ فروردین انجام میشود سایر اصلاحات تقویم ترم هم به مروز اعلام خواهد شد.
تردد اعضای هیئتعلمی به دانشگاه بدون مانع است اما تردد دانشجویان، همچنان مانند روزهای قبل از عید، ممنوع خواهد بود.
