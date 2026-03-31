  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

فرماندار عسلویه: حمایت مناسب از اصناف و بازاریان انجام می‌شود

بوشهر- فرماندار عسلویه با اشاره به خدمات‌رسانی بازاریان به مردم، گفت: حمایت مناسب از اصناف و بازاریان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر سه‌شنبه در بازدید از سطح بازار شهرستان عسلویه اظهار کرد: عمده صنوف مختلف در سطح شهرستان در حال فعالیت هستند و به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

وی با قدردانی از اصناف و بازاریان این شهرستان خاطرنشان کرد: حضور و فعالیت بازاریان و تعهد آنها در این شرایط شایسته تقدیر است.

فرماندار عسلویه بر ادامه حمایت از اصناف فعال تأکید کرد و افزود: این بازدید در راستای بررسی وضعیت بازار و خدمات‌رسانی به شهروندان انجام شد و نشان‌دهنده همکاری بالای کسبه عسلویه در شرایط دشوار است.

کد مطلب 6788359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها