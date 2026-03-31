به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر سه‌شنبه در بازدید از سطح بازار شهرستان عسلویه اظهار کرد: عمده صنوف مختلف در سطح شهرستان در حال فعالیت هستند و به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

وی با قدردانی از اصناف و بازاریان این شهرستان خاطرنشان کرد: حضور و فعالیت بازاریان و تعهد آنها در این شرایط شایسته تقدیر است.

فرماندار عسلویه بر ادامه حمایت از اصناف فعال تأکید کرد و افزود: این بازدید در راستای بررسی وضعیت بازار و خدمات‌رسانی به شهروندان انجام شد و نشان‌دهنده همکاری بالای کسبه عسلویه در شرایط دشوار است.