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۱۵ فروردین ۱۳۸۳، ۱۳:۴۲

معاون آموزشي سازمان سنجش در گفتگو با "مهر" : 10 و 11 ارديبهشت

دومين آزمون استخدامي ادواري برگزار مي شود

دومين آزمون استخدامي ادواري برگزار مي شود

معاون آموزشي سازمان سنجش گفت: آزمون استخدامي ادواري سال 83 در روزهاي 10 و11 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

دكتر حسين پوركاظمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: بيش از 450 هزار نفر در آزمون استخدامي ادواري سال 83 شركت كردند.

 وي افزود: متقاضيان شركت كننده در اين آزمون مي توانند كارتهاي ورود به جلسه خود را از روز دوشنبه 7 ارديبهشت ماه به بعد در يافتكنند .

وي خاطرنشان كرد: تعداد داوطلبان شركت كننده در آزمون استخدامي ادواري 650 هزار نفر است اما با توجه به اينكه تعدادي از متقاضيان، در دو رشته اين آزمون ثبت نام كرده اند در نهايت آمار آنها بيش از 450 هزار نفر است.

معاون آموزشي سازمان سنجش تاكيد كرد: به احتمال زياد يك سوم متقاضيان در آزمون پذيرفته خواهند شد و اعتبار كارنامه قبولي آنها نيز مانند سال گذشته 5 سال خواهد بود.

کد مطلب 67884

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