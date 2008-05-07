رئیس ستاد یازدهمین جشنواره تابستانی کیش منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، داوود مددی در این حکم از طهماسب پور خواسته است ضمن تلاش در جهت ارتقا کیفی و کمی جشنواره و بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحبنظران به موضوع ویژه شناساندن جذابیت های کیش و تکیه بر محیطی آرام، مطمئن و شاداب به عنوان اولویتی اساسی توجه داشته و با تنظیم برنامه های جذاب و تبلیغ سراسری به منظور دعوت از مردم برای شرکت در این جشنواره اقدامات ویژه صورت دهند.

مددی در این حکم با تاکید بر بهره گیری از مشارکت پبش از پیش فعالان اقتصادی در توسعه جزیره زیبای کیش، از تمامی معاونان و مدیران سازمان ها و شرکت های تابعه خواسته است تا در مسیر برگزاری مطلوب جشنواره تابستانه به عنوان نماد بیان تواناییهای کیش نهایت همکاری را به وی به عمل آورند.

جشنواره تابستانی کیش از ابتدای تیرماه آغاز و تا 25 شهریور ماه هر سال ادامه دارد.