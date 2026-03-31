به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه سهشنبه در جمع پرشور مردم خرمآباد در خیابان انقلاب با اشاره بهروز تاریخی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، اظهار داشت: ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی پایان یافت و رأی مردم، تحت لوای رهبری معمار کبیر انقلاب، نظام مقدس جمهوری اسلامی را رسماً در کشور عزیزمان برقرار کرد، جمهوری اسلامی به معنای مردمسالاری دینی، یعنی استقرار شریعت اسلام و اینکه مردم سرنوشت خودشان را رقم بزنند.
وی ادامه داد: آن روزی که به امام گفتند از محبوبیت و جایگاه ولایت استفاده و جمهوری اسلامی را اعلام کن، ایشان نپذیرفتند و فرمودند نوع حکومت و شیوه اداره کشور باید بارأی و نظر مردم باشد، مردم متدین، مسلمان، وفادار و انقلابی یکپارچه در صندوقهای رأی حضور پیدا کردند و به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی رأی «آری» دادند.
ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار ایستاده است
استاندار لرستان با اشاره به ۴۷ سال تلاش مستمر دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: دشمنان از ابتدا با کودتا، تحمیل جنگ هشتساله، ترور و تحریمهای ظالمانه تلاش کردند اراده ملت ایران را متوقف کنند، اما امروز در سایه توجهات و درایت معمار انقلاب و تیزبینی رهبر معظم انقلاب، ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار ایستاده است.
شاهرخی، دو عامل را موجب پیروزی و هیبت نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: یکی وجود ولایت مطلقه فقیه، رهبر عظیمالشأن چه رهبر کبیر انقلاب، چه رهبر شهیدمان و چه رهبر محبوب قلوب همه ما، آیتالله سید مجتبی خامنهای است. در کنار آن، حضور مستمر مردم؛ همان مردمی که در سال ۴۲ به امام راحل گفتند قیام را شروع کن و در سال ۵۷ سیل خروشان آحاد مختلف مردم، تا امروز پشت سر مقام عظمای ولایت حرکت کردند.
وی با اشاره به تهاجم استکبار جهانی به رهبری ترامپ جنایتکار، بیان داشت: دشمنان ۴۷ سال هر توطئهای طراحی کردند نتیجه نبخشید، این بار داغ دلی ۴۷ سال را با حمله نظامی مستقیم، با آوردن ناوگان و نیروهای متعدد همراه با اسرائیل جنایتکار، به کشور عزیز ما حمله کردند.
جنگ تا رسیدن به اهداف ترسیم شده ادامه خواهد یافت
استاندار لرستان با بیان اهداف دشمن در این حمله، افزود: دشمن ظرف سه روز بنا بود نظام را تغییر بدهد، شرایط را برای تجزیه ایران فراهم کند، افراد فرصتطلب را به خیابان بکشد، هستهای ما را متوقف کند و موشکهای ما را کنترل کند. این جنایتکار همه چیز را تمامشده تلقی کرده بود.
شاهرخی با اشاره به گذشت بیش از ۳۰ روز از دفاع مقدس رمضان، تأکید کرد: دشمنان امروز به هیچکدام از اهدافشان نرسیدند. قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی، قدرت رزمندگان اسلام، سپاه پاسداران و ارتش، دنیا را متعجب کرده است. بزرگترین قدرت نظامی دنیا در مقابل ایمان نیروهای نظامی ما در خشکی و دریا زمینگیر شدند.
وی با اشاره به بستهشدن تنگه هرمز توسط نیروهای دریایی سپاه و ارتش، گفت: این جنایتکار تاجر مسلک که امروز میگوید بهخاطر نفت منطقه آمدم، از لحظه آغازین جنگ با بستهشدن تنگه استراتژیک هرمز مواجه شده است. یک کشتی نتوانسته عبور کند مگر بااراده نظام مقدس جمهوری اسلامی. جمع خواهند کرد و خواهند رفت.
استاندار لرستان با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، گفت: بیان ارزشمندی که رهبر عزیز و فرزانهمان فرمودند یقیناً این جنگ را آنها شروع کردند؛ اما پایان را رقم نخواهند زد، انشاءالله با انتقام خون همه شهدای عزیزمان در رأسش رهبر شهید فرزانه و تا تمامی غرامت و خسارتهایی که به مردم وارد شده، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد تا پیروزی.
شاهرخی، افزود: امروز در کشور عزیز ما سران قوا، رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، شورایعالی دفاع و همه مسئولین به تبعیت از رهبر عزیزمان مصمم هستند که جنگ را تا رسیدن به هدف ترسیمشده ادامه بدهند.
وی با بیان اینکه دشمنان امروز به هیچکدام از اهدافشان نرسیدند، گفت: بزرگترین قدرت نظامی دنیا در مقابل ایمان نیروهای نظامی ما در خشکی و دریا زمینگیر شدند.
