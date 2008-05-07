۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۶

مقام ارشد کادیما :

رسیدگی به فساد اولمرت انتخابات زودهنگام را به دنبال دارد

یکی از مقامهای ارشد حزب حاکم رژیم صهیونیستی(کادیما ) اعلام کرد که ادامه رسیدگی به پرونده فساد نخست وزیر این رژیم می تواند منجر به برگزاری انتخابات زود هنگام در سرزمینهای اشغالی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونت، این مقام ارشد حزب کادیما که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد : ادامه رسیدگی به پرونده فساد "ایهود اولمرت" منجر به وقوع یک زلزله در سیستم سیاسی اسرائیل شده و در نهایت انتخابات زودهنگام را در برخواهد داشت. 

این مقام صهیونیست در ادامه گفت : با توجه به شرایط موجود در تل آویو گفتن اینکه اولمرت بتواند از این چالش جان سالم به در ببرد، دشوار است.

بر همین اساس، با بالا گرفتن تنشهای سیاسی در رژیم صهیونیستی، روز گذشته نیز "ایهود باراک" رئیس حزب کار و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به رادیوی این رژیم گفت : "حزب کار امید دارد تا اولین حزب در اسرائیل باشد و باید این مسئله مدنظر قرار داد که در وضعیت کنونی سیاسی ممکن است که ناگهان و غیرمنتظره انتخابات زودهنگام برگزار شود و باید برای آن آماده شد".

وی افزود: در سایه وضعیت کنونی، تحولاتی از این دست ممکن است که روی دهد.

برپایه این گزارش، طبقه سیاسی رژیم اسرائیل درحال آماده شدن برای احتمال استعفای اولمرت یا تعلیق وظایف اولمرت درچارچوب تحقیقات پلیس از وی به خاطر پرونده تازه فساد است. 

