واحدهای برتر سازمان تامین اجتماعی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، درحوزه بیمه ای استانهای خوزستان و یزد به ترتیب در خصوص پاسخگویی به درخواستها، اول و دوم شدند وتهران بزرگ و سمنان نیز به طور مشترک در رتبه سوم از این حیث قرار گرفتند. ضمن آنکه در حوزه درمان نیز استان کرمان واحد فعال و برتر در این زمینه معرفی شده است.

بر اساس این گزارش، از ادارات کل شهرستانهای استان تهران، استان کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی نیز به جهت سرعت و کثرت حجم مکاتبات مستقیم آنان با نهادها وارگانها، طی یک ماه آغازین سال جاری قدردانی شده است.

لازم به ذکراست، بر اساس آمار استخراج شده مراکز مشاوره سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور در اسفند ماه سال گذشته به بیش از 136 هزار نفر مشاوره های بیمه ای و درمانی دادند.